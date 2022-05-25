Костюк о матче против Павлюченковой и Кудерметовой в Риме: «Была заведена, что выйду и выиграю, но на корте начала чувствовать себя странно»

Украинка Марта Костюк прокомментировала то, что на турнире в Риме снялась по ходу парного матча, в котором они с Еленой Габриэлой Рузе играли с россиянками Анастасией Павлюченковой и .

«При счете 0:3 я начала плакать. Перед матчем я была заведена, что выйду и выиграю, но на корте начала чувствовать себя странно.

Я начала плакать и говорить тренерам, что не могу играть, не знаю, зачем вышла на корт. Чтобы меня услышали, я должна выигрывать, но не могу, потому что у меня другие проблемы.

Давление очень сильное. Внезапно появились вещи намного важнее тенниса. Не думаю, что многие люди сталкивались с тем, с чем столкнулась я».

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