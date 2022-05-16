Шамиль Тарпищев: «Кудерметова к концу года может бороться за первую строчку парного рейтинга»

Теги Шамиль Тарпищев Анастасия Павлюченкова WTA Открытый чемпионат Италии Вероника Кудерметова Теннис

Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянок на турнире в Риме. Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова выиграли первый совместный титул.

«Рад, что Павлюченкова достаточно быстро восстановилась после травмы. Плечо мучило ее семь лет. И надо отметить, что она хорошо стала играть пару. В преддверии «Ролан Гаррос» эта победа – это хороший знак. И для нервной системы, и для подготовки к турниру в целом идеально легла парная комбинация.

Кудерметова, кстати, к концу года может бороться за первую строчку парного рейтинга», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

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