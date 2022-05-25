«Решение принимала не Азаренко, мы вместе к этому пришли». Член Совета игроков Пегула – о претензиях Костюк по поводу лишения «Уимблдона» очков

Член Совета игроков WTA Джессика Пегула прокомментировала претензию Марты Костюк к тому, что участвовала в принятии решения о лишении «Уимблдона» очков.

«Вика – это один голос, а в Совете человек восемь. Я постоянно забываю, сколько точно. Семь, восемь, девять? Не помню.

Там не только она, но и много других людей. И должна сказать, что поначалу мы этого не хотели, все думали, что это безумие. Но потом завязался разговор, и мы поняли, что должны коллективно сделать.

Вика – только один человек. И я не боюсь высказывать свое мнение, Слоун [Стивенс] не боится, Габби [Дабровски] не боится. Многие не боятся.

Так что решение принимала не Вика, мы вместе к этому пришли».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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