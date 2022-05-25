Марта Костюк: «Хочу, чтобы коллеги нас поддержали, но посмотрите, что про «Уимблдон» сказали Рафа и Новак. Как получить поддержку от тура, где лучшие говорят такие вещи?»

19-летняя украинка прокомментировала то, что лишила «Уимблдон» очков за недопуск россиян и белорусов.

«Я бы сказала, что 80-85% игроков не имеют никакого отношения к решению WTA. Это просто нелепо, я поверить не могла. Со мной никто не связывался, моего мнения никто не спрашивала. Украинских игроков как будто не существует.

Я стараюсь как можно больше привлекать внимание, но большую часть времени ты чувствуешь себя беспомощной. Мне всего 19 лет. Что я могу сказать? Это непросто.

Я хочу, чтобы коллеги нас поддержали, поняли ситуацию и тоже активно выступили по некоторым вопросам. Но посмотрите, что сказал Рафа, что сказал Новак. Как получить поддержку от тура, где три лучших игрока говорят такие вещи?

вообще состоит в Совете игроков, принимает решения по поводу «Уимблдона», на котором даже не сыграет. И говорит, что у нее нет личной заинтересованности в решении. Уже то, что она участвует в процессе, просто нелепо».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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