Азаренко об отстранении от «Уимблдона»: «Я не жертва. И не буду говорить как жертва»

Экс-первая ракетка мира и член Совета игроков WTA Виктория Азаренко прокомментировала конфликт между турами и «Уимблдоном», возникших из-за отстранения игроков из России и Беларуси.

О том, что не сможет выступить на «Уимблдоне»

«С учетом всего, что происходит в мире, я не буду тут сидеть и рассказывать, как мне тяжело. Многое можно сказать, многое будет вырвано из контекста, так что я даже не буду пытаться. Не хочу, чтобы люди выкручивали мои слова так, как им будет удобно.

Я не считаю это темой для обсуждения. Я считаю, что нужно стремиться быть полезной, но при этом выполнять свою работу. Я теннисистка, это моя работа, и я буду и дальше ее выполнять. При этом я стараюсь быть максимально полезной, не афишируя это в соцсетях, как многие люди.

Я верю в единение, верю в то, что нужно быть хорошим человеком и помогать другим, когда есть возможность. И я буду и дальше это делать».

О том, что на «Уимблдоне» не будет рейтинговых очков.

«Я видела то, что сказала Слоун Стивенс, и считаю, что она права. Люди не знают многих закулисных деталей. Думаю, с точки зрения Совета игроков мы перепробовали все, чтобы игроки не пострадали.

Я стремилась найти компромисс, потому что в итоге все это коснулось многих игроков. Получилось так, как получилось. Я скажу одно – будут критиковать. Скажу другое – будут критиковать.

Я не хочу этих разговоров. Я хочу делать то, что считаю правильным, помогать людям и выполнять свою работу».

О том, что она играла роль в принятии решения о «Уимблдоне», при этом сама пострадав от отстранения

«Это непростые разговоры. Когда я их веду, то не смотрю на себя и то, как все это повлияло на меня. Я смотрю на более широкую картину. Я не считаю себя центром вселенной, единственным человеком, который имеет значение.

Я верю в единство игроков и в то, что спорт должен объединять людей. Надеюсь, у нас будет шанс показать возможности спорта и вместе сделать что-то хорошее.

И да, на меня эта ситуация повлияла, но я не жертва. И не буду говорить как жертва».

Об обвинениях, что Совет игроков не проконсультировался со всеми теннисистками

«Я могу сказать много того, что попадет в заголовки, но не буду этого делать. Я не считаю, что прессе важно это обсуждать. Игроки все вопросы решат между собой.

Если у кого-то из игроков есть вопросы, я всегда доступна и готова объяснить происходящее. Я считаю, что мы делаем все возможное, чтобы информировать людей.

И Совет игроков не имеет права голоса – нужно это понимать».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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