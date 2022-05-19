Марта Костюк: «Игроки, а вы в курсе, что если «Уимблдон» пройдет без очков, то призовые снизятся больше чем на 50%?»

Украинка Марта Костюк прокомментировала то, что могут лишить рейтинговых очков.

Такая мера рассматривается как ответ на отстранение россиян и белорусов. Сообщалось, что ее одобрил Совет игроков и рекомендовал глава организации Стив Саймон.

«Привет, игроки. А кто-нибудь в курсе, что если «Уимблдон» пройдет без очков, то призовые снизятся больше чем на 50%, ведь он превратится в выставочный турнир?» – написала Костюк.

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