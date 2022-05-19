Марта Костюк: «Игроки, а вы в курсе, что если «Уимблдон» пройдет без очков, то призовые снизятся больше чем на 50%?»

Теги Уимблдон WTA Марта Костюк Теннис

Украинка Марта Костюк прокомментировала то, что «Уимблдон» могут лишить рейтинговых очков.

Такая мера рассматривается как ответ на отстранение россиян и белорусов. Сообщалось, что ее одобрил Совет игроков WTA и рекомендовал глава организации Стив Саймон.

«Привет, игроки. А кто-нибудь в курсе, что если «Уимблдон» пройдет без очков, то призовые снизятся больше чем на 50%, ведь он превратится в выставочный турнир?» – написала Костюк.

«Отстранение от «Уимблдона» ничего не даст и не изменит». Эмоциональный манифест Рублева – о русских, политике и демократии

Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса

 «Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные