Депутат Госдумы Бурлаков: «Лучший урок для всей Великобритании – провести «Уимблдон» в другой стране»

Теги Уимблдон ATP WTA ITF Теннис

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков предложил провести «Уимблдон» вне Великобритании в ответ на отстранение россиян и белорусов.

Ранее ATP, WTA и ITF лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

«Я рад, что есть спортсмены, которые не боятся высказывать свое мнение, хотя и говорят очевидные для всех вещи. Считаю, что лучший урок для всей Великобритании – провести турнир в другой стране.

Чемпионат с великой историей, традициями и всемирной славой в одну секунду потерял авторитет, формировавшийся ни одну сотню лет. Представляю, как обидно теннисистам, которые дорожат спортивными ценностями и понимают, что такое спорт высших достижений. Дискриминация по национальному признаку – позор для любой спортивной организации, а тем более для международных соревнований», – цитирует Бурлакова РИА Новости.

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