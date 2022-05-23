Депутат Госдумы Бурлаков: «Лучший урок для всей Великобритании – провести «Уимблдон» в другой стране»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков предложил провести вне Великобритании в ответ на отстранение россиян и белорусов.

Ранее ATP, и лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

«Я рад, что есть спортсмены, которые не боятся высказывать свое мнение, хотя и говорят очевидные для всех вещи. Считаю, что лучший урок для всей Великобритании – провести турнир в другой стране.

Чемпионат с великой историей, традициями и всемирной славой в одну секунду потерял авторитет, формировавшийся ни одну сотню лет. Представляю, как обидно теннисистам, которые дорожат спортивными ценностями и понимают, что такое спорт высших достижений. Дискриминация по национальному признаку – позор для любой спортивной организации, а тем более для международных соревнований», – цитирует Бурлакова РИА Новости.

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией