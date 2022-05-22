Александр Зверев: «Титулы мне нравятся больше стабильности. Я лучше трижды проиграю в первом круге, а потом выиграю турнир»

Третья ракетка мира оценил свой грунтовый сезон после выхода во второй круг .

«У меня был очень стабильный грунтовый сезон: полуфинал в Монте-Карло, финал в Мадриде, полуфинал в Риме. Но я не выиграл ни одного турнира.

Титулы мне нравятся больше стабильности. Я лучше трижды проиграю в первом круге, а потом выиграю турнир. Надеюсь, у меня получится здесь. Надеюсь, я смогу показать свой лучший теннис».

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