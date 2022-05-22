Александр Зверев: «На «Ролан Гаррос» Надаль почему-то вдруг начинает играть на 30% лучше»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал, кого считает фаворитами «Ролан Гаррос».

«Рафа [Надаль] на «Ролан Гаррос»... Я посмотрел его тренировку. И это забавно, потому что здесь форхенд у него внезапно летит на 35 км/ч быстрее. Он легче двигается. На этом корте он почему-то вдруг начинает играть на 30% лучше.

Новак [Джокович] сейчас тоже находит форму. С каждой неделей на грунте он играл все лучше и лучше. В Риме играл фантастически. Для меня Рафа и Новак все еще главные фавориты.

А вообще верхняя половина сетки очень мощная – там еще Карлос [Алькарас], я. Думаю, что чемпион «Ролан Гаррос», скорее всего, выйдет из верхней половины сетки.

В нижней половине у Стефаноса [Циципаса] очень хорошие шансы выйти в финал – с учетом того, как он провел грунтовый сезон. Думаю, в этом сомнений нет. Наверное, в нижней части сетки он лучший на грунте.

У Андрея [Рублева] очень хороший шанс далеко пройти. Даниил [Медведев] – вторая ракетка мира, но ему нужно время, чтобы набрать форму после травмы и адаптироваться к грунту. [Каспер] Рууд очень хорошо играет на глине.

Но для меня в нижней половине сетки Стефанос – фаворит. Думаю, остальные скажут то же самое».

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