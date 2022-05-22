Александр Зверев: «На «Ролан Гаррос» Надаль почему-то вдруг начинает играть на 30% лучше»

Третья ракетка мира рассказал, кого считает фаворитами «Ролан Гаррос».

«Рафа [Надаль] на «Ролан Гаррос»... Я посмотрел его тренировку. И это забавно, потому что здесь форхенд у него внезапно летит на 35 км/ч быстрее. Он легче двигается. На этом корте он почему-то вдруг начинает играть на 30% лучше.

Новак [Джокович] сейчас тоже находит форму. С каждой неделей на грунте он играл все лучше и лучше. В Риме играл фантастически. Для меня Рафа и Новак все еще главные фавориты.

А вообще верхняя половина сетки очень мощная – там еще Карлос [Алькарас], я. Думаю, что чемпион «Ролан Гаррос», скорее всего, выйдет из верхней половины сетки.

В нижней половине у Стефаноса [Циципаса] очень хорошие шансы выйти в финал – с учетом того, как он провел грунтовый сезон. Думаю, в этом сомнений нет. Наверное, в нижней части сетки он лучший на грунте.

У Андрея [Рублева] очень хороший шанс далеко пройти. Даниил [Медведев] – вторая ракетка мира, но ему нужно время, чтобы набрать форму после травмы и адаптироваться к грунту. [Каспер] Рууд очень хорошо играет на глине.

Но для меня в нижней половине сетки Стефанос – фаворит. Думаю, остальные скажут то же самое».

«Надеюсь, ты умрешь». Последние обвинения Зверева в домашнем насилии: якобы довел девушку до второй попытки суицида и избил в душе

Надаль и Джокович сыграют в 1/4? Кто остановит Швентек? Касаткина в полуфинале? Разбираем сетки «Ролан Гаррос»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе