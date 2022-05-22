Карацев не подал на матч против №154 Уго Карабелли и проиграл на первом в истории РГ решающем тай-брейке. В пятом сете у него были судороги

39-я ракетка мира в первом круге проиграл №154 Камило Уго Карабелли – 3:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:7.

Этот матч стал первым в истории «Ролан Гаррос», на котором состоялся решающий тай-брейк до 10 очков. Карацев уступил его 5-10 и потерпел 12-е поражение в 15 последних матчах.

При счете 4:2 в пятом сете он догонял короткий мяч, и у него начались судороги, из-за которых он упал на корт.

После небольшого перерыва Карацев подал с руки, однако позже вернулся к обычным подачам и удержал гейм.

При счете 5:3 в пятом сете россиянин не подал на победу.

Уго Карабелли, вышедший в основную сетку «Ролан Гаррос» из квалификации, впервые в карьере провел матч против теннисиста топ-50 и всего второй раз обыграл соперника из топ-100.

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