На «Больших шлемах» ввели единое правило решающего тай-брейка – при счете 6:6 до 10 очков

С этого сезона на всех турнирах «Большого шлема» при счете 6:6 в решающем сете будут играть тай-брейк до 10 очков. Об этом сообщается в совместном заявлении всех «Больших шлемов».

Нововведение вступит в силу с «Ролан Гаррос», который пройдет с 22 мая по 5 июня.

Отмечается, что решение принято с целью обеспечения большей согласованности в правилах турниров «Большого шлема».

Ранее на «Уимблдоне» играли стандартный тай-брейк до семи очков в решающем сете при счете 12:12, на US Open – при счете 6:6, на Australian Open проводился тай-брейк до 10 очков при счете 6:6, на «Ролан Гаррос» играли решающий сет без тай-брейка.

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