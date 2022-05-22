Оже-Альяссим о первом камбэке с 0:2 по сетам: «Мне понадобилось время, чтобы найти нужные инструменты»

Девятая ракетка мира прокомментировал первую в карьере победу с 0:2 по сетам. В первом круге он обыграл Хуана Пабло Варильяса – 2:6, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3.

«Мне нужно было пространство и время. Поначалу соперник играл очень быстро, очень агрессивно, с хорошей глубиной. Но у меня в игре есть инструменты, которые помогают выжать чуть больше времени.

Когда я их нашел, мне удалось отыграться. Я начал все лучше подавать, и это облегчило мне жизнь во второй половине матча».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе