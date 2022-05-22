Делльен после победы над Тимом: «Это первый «Большой шлем», на который я приехал с дочкой. И я никогда это не забуду»

Боливиец Уго Делльен прокомментировал победу над в первом круге – 6:3, 6:2, 6:4.

«Это первый «Большой шлем», на который я приехал вместе с дочкой. И я никогда это не забуду. Еще сюда приехали мои друзья, которых я знаю всю жизнь. Они привезли сувениры от детей из клуба, в котором я играл дома.

Так что для меня это особенная победа. Я уже играл с большими игроками, проводил сложные матчи, но не выигрывал. А это одна из крупнейших побед в моей карьере.

Доминик – отличный игрок, и он вернется на высочайший уровень. Он еще будет бороться за главные трофеи».

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