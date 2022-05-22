Прошлогодний четвертьфиналист Давидович-Фокина проиграл в первом круге РГ и выпадет из топ-30

28-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина в первом круге уступил Тэллону Грикспору – 6:2, 0:6, 4:6, 3:6.

Испанец в прошлом году играл в четвертьфинале. Теперь он выпадет из топ-30 рейтинга.

Грикспор в этом годе дебютировал в основной сетке «Ролан Гаррос». Победа над Давидовичем-Фокина стала для него четвертой в карьере в матчах против игроков топ-30 – причем он впервые обыграл соперника такого уровня не в Роттердаме.

Круг на «Шлеме» представитель Нидерландов прошел третий раз в карьере.

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