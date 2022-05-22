Оже-Альяссим впервые отыгрался с 0:2 по сетам и прошел круг на «Ролан Гаррос»

Девятая ракетка мира в первом круге обыграл №122 Хуана Пабло Варильяса – 2:6, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3.

Канадец впервые в карьере отыгрался с 0:2 по партиям. Ранее он в таких ситуациях потерпел шесть поражений, причем пять из них – в трех сетах.

Кроме того, он впервые вышел во второй раунд «Ролан Гаррос». В этом году он третий раз выступает в основной сетке.

26-летний Варильяс, в свою очередь, в Париже прошел квалификацию и впервые выступил в основе «Большого шлема». Матч с Оже-Альяссимом стал для него первым против соперников из топ-10 и пятым – против топ-50 (проиграл все).

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