Циципас о фаворитах «Ролан Гаррос»: «В сетке есть два игрока – один из них выиграл минимум 28 раз, а второй где-то три-четыре»

Четвертая ракетка мира рассказал, кого считает фаворитами .

«В сетке есть два игрока – один из них выиграл здесь минимум 28 раз, а второй где-то три-четыре, я точно не помню (улыбается). ( выиграл «Ролан Гаррос» 13 раз, а дважды – Sports.ru.) Конечно, на их стороне ставки выше. У них было больше успехов.

А потом идет группа ребят помоложе, очень голодных. Наверное, я тоже в нее вхожу. Есть Карлос Алькарас, которому еще нет 20, но он очень здорово выступал на последних турнирах. И кажется, что он играет исключительно потому, что ему это нравится. Он играет не ради денег, не ради славы или чего-то такого. Ему просто искренне нравится находиться на корте и показывать свой максимум.

Так что конкуренция очень высокая. И мне кажется, что равная».

Ролан Гаррос. Джокович и Надаль попали в верхнюю четверть сетки, Медведев и Рублев – в нижнюю

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