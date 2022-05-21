Медведев о жеребьевке «Ролан Гаррос»: «Всегда хорошо, когда самые громкие имена попадают в другую часть сетки. Но мне нужно сосредоточиться на себе»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал возвращение после удаления грыжи. В первом круге «Ролан Гаррос» он сыграет с Факундо Банисом.

«Я рад, что вернулся в тур, что я здоров и отлично себя чувствую – это самое важное. Я хочу играть, хочу показывать хороший теннис, постараюсь выиграть несколько матчей. И я хочу снова мечтать – и снова мечтаю.

Я уже какое-то время играл с травмой и хотел найти лучший момент, чтобы сделать операцию. Лучший момент еще и в плане того, чтобы играть с ней не слишком долго, потому что это может затянуть восстановление, усугубить последствия.

Я доволен возвращением. Слышал, что уходит в среднем шесть недель на то, чтобы снова начать играть, – но может и больше. Я взял ракетку в руки уже через четыре недели. И у меня ничего не болело. Физически чувствую себя хорошо, готов играть пять сетов».

Также Медведев прокомментировал то, что главные фавориты турнира – Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Карлос Алькараспопали в другую половину сетки.

«Всегда хорошо, когда самые громкие имена попадают в другую часть сетки. Новак и Рафа на «Ролан Гаррос» всегда показывают что-то безумное. Карлос в последнее время играет потрясающе.

С одной стороны, хорошо, что они в другой части. Но в то же время мне нужно сосредоточиться на себе – особенно на этом турнире».

Медведев вернулся после грыжи: провалил полматча, ужасно подавал и поменял 4 ракетки. Но был и хороший отрезок

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