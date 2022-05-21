Медведев о жеребьевке «Ролан Гаррос»: «Всегда хорошо, когда самые громкие имена попадают в другую часть сетки. Но мне нужно сосредоточиться на себе»

Вторая ракетка мира прокомментировал возвращение после удаления грыжи. В первом круге он сыграет с Факундо Банисом.

«Я рад, что вернулся в тур, что я здоров и отлично себя чувствую – это самое важное. Я хочу играть, хочу показывать хороший теннис, постараюсь выиграть несколько матчей. И я хочу снова мечтать – и снова мечтаю.

Я уже какое-то время играл с травмой и хотел найти лучший момент, чтобы сделать операцию. Лучший момент еще и в плане того, чтобы играть с ней не слишком долго, потому что это может затянуть восстановление, усугубить последствия.

Я доволен возвращением. Слышал, что уходит в среднем шесть недель на то, чтобы снова начать играть, – но может и больше. Я взял ракетку в руки уже через четыре недели. И у меня ничего не болело. Физически чувствую себя хорошо, готов играть пять сетов».

Также Медведев прокомментировал то, что главные фавориты турнира – , и – попали в другую половину сетки.

«Всегда хорошо, когда самые громкие имена попадают в другую часть сетки. Новак и Рафа на «Ролан Гаррос» всегда показывают что-то безумное. Карлос в последнее время играет потрясающе.

С одной стороны, хорошо, что они в другой части. Но в то же время мне нужно сосредоточиться на себе – особенно на этом турнире».

Медведев вернулся после грыжи: провалил полматча, ужасно подавал и поменял 4 ракетки. Но был и хороший отрезок

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