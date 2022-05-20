Новак Джокович: «Надаль всегда должен быть фаворитом «Ролан Гаррос»

Новак Джокович включил Рафаэля Надаля в число фаворитов «Ролан Гаррос». С ним он может сыграть уже в четвертьфинале.

«Когда мы говорим о грунте, о фаворитах «Ролан Гаррос», Надаль всегда должен быть №1 из-за его рекордов, особенно на этом турнире.

Еще есть Алькарас, который заслуженно вошел в историю благодаря выступлениям в последние четыре-пять месяцев. Он совершил большой рывок в рейтинге, и это феноменально для человека его возраста. Он действительно совершил квантовый скачок за последние пять-шесть месяцев.

Ну, и как вы знаете, я всегда борюсь за победу на турнире «Большого шлема». Я верю, что могу пройти далеко и побороться за один из самых престижных трофеев в мировом теннисе. Как действующий чемпион я верю, что могу сделать это снова. У меня мурашки по телу, когда я вспоминаю прошлогодний успех, я невероятно мотивирован и хочу это повторить.

Но, конечно, каждый год отличается от предыдущего. Есть много игроков, которые хотят заполучить этот трофей через пару недель. Я хорошо это понимаю.

Проведя столько лет в туре, я понял, как расходовать энергию матч за матчем, добиваться нужной интенсивности, управлять всем, что происходит за пределами корта, и достигать пика в нужный момент.

Пятисетовый формат – это совершенно другая история. «Большой шлем» пробуждает в нас столько эмоций и мотивации. Многие мечтают выиграть «Шлем». Поэтому не надо никого недооценивать и делать прогнозы, исходя из чьих-то выступлений на других турнирах».

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