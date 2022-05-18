Матс Виландер: «Джокович выглядит очень свежим, по нему и не скажешь, 25 ему или 35. В случае с Надалем время объективно не за Рафу»

Матс Виландер назвал фаворита «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.

– По многим причинам я назову Новака. Во-первых, потому что он победил в Риме, это придаст ему уверенности, во-вторых, думаю, он хочет поквитаться за то, что произошло с ним в последние месяцы. Я имею в виду скандал на Australian Open.

К тому же он действующий чемпион. Он доказал себе, что может играть затяжные матчи, даже несмотря на поражение от Алькараса в Мадриде. В Монте-Карло он произвел плохое впечатление из-за концовки матча с Давидовичем-Фокина, тогда он явно выглядел уставшим. Сейчас ему заметно лучше, поэтому он главный фаворит.

– Вы по-прежнему считаете, что Джокович завершит карьеру рекордсменом по количеству «Больших шлемов»?

– Да, именно так. Когда он в форме, он выглядит очень свежим во всех смыслах. В случае с Надалем время объективно не за Рафу. А по Новаку и не скажешь, 25 ему или 35. В плане физики он всегда на одном уровне.

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