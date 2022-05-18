Карлос Алькарас: «У меня есть цель, мечта – стать первой ракеткой мира. И неважно, сколько турниров я уже выиграл, я все еще не №1»

19-летний Карлос Алькарас рассказал о своих целях.

«Не боюсь говорить, что готов выиграть турнир «Большого шлема». Я в порядке физически и психологически. У меня есть все, чтобы выиграть «Шлем».

Теперь я играю на высоком уровне, чувствую себя хорошо и уверенно. Конечно, есть вещи, которые могут сбить с толку, но я правда не боюсь говорить, что готов.

За это я должен поблагодарить свою семью и команду – они всегда говорят мне, как лучше поступить, что для меня хорошо, а что не очень.

В конце концов, у меня есть свои капризы и причуды, многое сейчас неидеально. Поэтому семья и команда говорят мне: «Подожди немного, не торопись, двигайся вперед постепенно».

Я всегда четко понимаю, чего хочу. У меня есть цель, мечта – стать первой ракеткой мира. И неважно, сколько турниров я уже выиграл, я все еще не №1. Это помогает мне здраво мыслить и продолжать идти к своей мечте».

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