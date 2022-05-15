Циципас о фаворитах «Ролан Гаррос»: «Думаю, главные – Алькарас и Джокович. Я бы хотел выйти на тот же уровень, что и эти игроки»

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Пятая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, кого считает фаворитами «Ролан Гаррос».

«Карлос Алькарас. Вообще имен слишком много. Думаю, главные – Карлос Алькарас и Новак Джокович. Они оба играют очень, очень здорово. Я считаю их фаворитами.

Мне еще нужно прибавлять в нескольких элементах. Не знаю, получится, но надеюсь, что к началу «Ролан Гаррос» упорная работа принесет результаты.

Я бы хотел выйти на тот же уровень, что и эти игроки. Но мне нужно очень внимательно поработать над деталями в ближайшие недели.

Впереди меня ждет марафон. «Ролан Гаррос» – марафонский «Большой шлем». Каждый «Шлем» – это марафон, но «Ролан Гаррос» – особенно. Он отнимает больше всего духовных и физических сил. Грунт – это покрытие, которое выжимает тебя досуха. Нужно оставлять всего себя на корте.

Сейчас я несколько дней отдохну и начну тренироваться».

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