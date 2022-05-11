Надаль об Алькарасе: «Будет лучше, если вы перестанете нас сравнивать. Давайте позволим ему наслаждаться своей карьерой»

Рафаэль Надаль попросил не сравнивать его с Карлосом Алькарасом. На прошлой неделе 19-летний испанец впервые обыграл Надаля.

«Единственное, что мы можем сделать, это наслаждаться карьерой Карлоса. Будет лучше, если вы перестанете нас сравнивать. Если он выиграет 25 турниров «Большого шлема», это будет замечательно для него и нашей страны, я буду рад за него, но давайте позволим ему наслаждаться своей карьерой.

Мне нравилась моя карьера и то, как я управлял ей многие годы, а теперь пришло его время управлять карьерой так, как он хочет. Мы не можем постоянно думать, каким был я, какой он сейчас. Он такой, какой есть, и он фантастический. Я не был фантастическим в 2004-м, но тоже был ничего».

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