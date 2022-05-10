Карлос Алькарас: «Я не боюсь играть пять сетов против лучших, я готов. Очень длинные матчи я воспринимаю как преимущество»

Чемпион «Мастерса» в Мадриде ответил, есть ли у него особое отношение к пятисетовому формату «Больших шлемов».

– Я не отношусь к этому с каким-то пиететом, потому что считаю себя игроком в хорошей физической форме. Физически, как мы говорим в команде, я бык. Я не боюсь играть пять сетов против лучших, я готов. Очень длинные матчи я воспринимаю как преимущество.

– Вы обыграли Рафу Надаля на грунте, первую ракетку мира Джоковича... Какие задачи ставите теперь?

– Продолжать выигрывать матчи, как те, что я выиграл в Мадриде, продолжать выигрывать титулы. Моя цель до конца года – попытаться выиграть один из трех оставшихся «Больших шлемов». Меня это очень мотивирует, и я буду бороться.

– В детстве вы мечтали о победе на каком-то конкретном «Большом шлеме»?

– Когда я был маленьким, я представлял себя победителем «Ролан Гаррос». Теперь я сыграл на всех четырех, это впечатляющий опыт, и они мне очень понравились. «Уимблдон» нравится мне своей сутью, элегантностью турнира... В Нью-Йорке я впервые дошел до четвертьфинала, это было особенное событие. Я не могу назвать один турнир, который хотел бы выиграть больше остальных. Я хотел бы выиграть их все.

– Вас не сводит с ума то, как быстро все происходит?

– Вовсе нет. Я парень, который все правильно воспринимает и у которого есть четкая цель – стать №1 в мире. Пока я этого не достиг, хотя, конечно, такими победами нужно наслаждаться. Полезно отвлечься и порадоваться. Но я не зацикливаюсь на победах или быстром прогрессе. Я понимаю, что должен дальше работать, чтобы достичь своей мечты – стать №1.

– Вам только исполнилось 19 лет. Вы много времени проводите в телефоне и соцсетях, как ваши сверстники?

– Хуан Карлос часто говорит мне, что я провожу в них много времени. Я должен научиться периодически отключаться. Я действительно много пользуюсь телефоном.

19-летний Алькарас – сейчас лучший теннисист мира. Соперники просто не знают, что с ним делать

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе