Рафаэль Надаль: «Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни. Проблема в том, что я много дней живу с невыносимой болью»

Рафаэль Надаль рассказал о хронической травме стопы. Накануне испанец проиграл Денису Шаповалову в 1/8 «Мастерса» в Риме (6:1, 5:7, 2:6).

«Думаю, придет время, когда моя голова скажет: «Хватит». Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни. И проблема в том, что я много дней живу с невыносимой болью.

Мне приходится ежедневно пить тонну обезболивающих, чтобы иметь возможность тренироваться. Это моя реальность. И было много дней, как сегодня, когда я больше не мог с этим справляться».

Ох, у Надаля снова болит нога – он сильно хромал по ходу матча. А до «Ролан Гаррос» 10 дней

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