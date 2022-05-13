Надаль о травме: «Снова очень болит стопа»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» прокомментировал травму в матче с в Риме (6:1, 5:7, 2:6).

«Это стопа. Снова очень болит стопа.

Я не травмирован. Я игрок, который живет с травмой. Она всегда есть. Честно говоря, это тяжело. Иногда мне трудно это принять. Очень часто я не могу нормально тренироваться.

Сегодня в середине второго сета появились проблемы. И я больше уже не мог играть. Не хочу умалять заслуги Дениса, он молодец.

Самое неприятное, что играл я сегодня намного лучше, чем в последнее время. В игре было много положительного. Но когда начинаются такие проблемы, все положительное исчезает.

Ситуация сложная, но остается только бороться. Честно, я даже не могу больше ничего сказать.

Не знаю, что произойдет в ближайшие пару дней. И точно не знаю, что произойдет через неделю. «Ролан Гаррос» по-прежнему остается моей целью – до него еще неделя и несколько дней. Я продолжаю о нем мечтать.

Сейчас мне нужно, чтобы не было боли и я мог тренироваться. Сегодня я не могу играть, но, может быть, через два дня станет лучше. На «Ролан Гаррос» со мной будет врач, иногда это помогает», – сказал 13-кратный чемпион парижского «Шлема».

Из-за обострения хронической травмы стопы Надаль досрочно завершил сезон-2021 и, по собственным словам, мог завершить карьеру.

Ох, у Надаля снова болит нога – он сильно хромал по ходу матча. А до «Ролан Гаррос» 10 дней

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе