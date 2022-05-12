Надаль впервые с 2008-го не вышел в четвертьфинал в Риме

Теги Рафаэль Надаль ATP Открытый чемпионат Италии Денис Шаповалов Теннис

Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль проиграл Денису Шаповалову в третьем круге «Мастерса» в Риме (6:1, 5:7, 2:6).

В середине решающего сета Надаль проиграл 14 очков подряд. По ходу партии Надаль хромал.

Испанец второй раз в карьере и впервые с 2008 года не вышел в четвертьфинал итальянского «Мастерса».

Кроме того, он впервые в карьере приедет на «Ролан Гаррос», не сыграв за сезон ни одного финала на грунтовых «Мастерсах».

Шаповалов обыграл Надаля второй раз в шести матчах и впервые на грунте. Прошлую победу он одержал в их первой встрече на «Мастерсе» в Канаде в 2017-м.

Теперь Шаповалов поборется с Каспером Руудом.

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