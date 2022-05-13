Шаповалов о победе над Надалем и его травме: «В детстве я хотел играть и вести себя так же, как он. Надеюсь, он будет готов к «Ролан Гаррос»

прокомментировал травму . В третьем круге в Риме канадец обыграл испанца 1:6, 7:5, 6:2.

«В детстве я был его огромным поклонником, постоянно смотрел его матчи. Я хотел играть и вести себя так же, как он. Я на него равняюсь и надеюсь, что он будет готов к «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале канадец сыграет с , которому проиграл в единственном предыдущем матче – в финале турнира в Женеве в 2021-м.

«Каспер – невероятно сложный соперник. Мы играли всего однажды, он оказался сильнее. У него почти нет слабых мест, так что будет еще один непростой матч».

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