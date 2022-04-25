Карлос Алькарас: «Я чувствую себя игроком, который способен побеждать, но дома я тот же парень, каким был в 10 лет»

высказался о том, что вошел в топ-10 спустя ровно 17 лет после .

«Сделать это в один день с моим кумиром – особое событие».

Об известности

«Меня это не пугает. Я воспринимаю ее очень спокойно, потому что всегда был обычным мальчиком из маленького городка. Я не собираюсь менять образ жизни, потому что я развиваюсь как теннисист и потому что меня узнают. Сейчас я чувствую себя игроком, который способен побеждать, но дома я тот же парень, каким был в 10 лет».

Об ожиданиях

«Если я буду играть на таком уровне, у меня будет много возможностей продолжать побеждать, обыгрывать лучших и выигрывать турниры. Вот к чему я сейчас стремлюсь: я хочу продолжать прибавлять, получать удовольствие на корте. Я пока не хочу ставить себе планку и задавать ограничения».

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