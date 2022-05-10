Алькарас об укороченных: «Ферреро всегда говорит мне продумывать их заранее. Но у меня не получается, потому что все происходит автоматически»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Хуан Карлос Ферреро ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, что больше всего впечатлило его во время тренировки и матча с Новаком Джоковичем.

«Не принято считать, что у Джоковича выдающаяся подача, но для меня было сложнее всего принять именно его подачу. Я не мог прочитать направление, и это впечатлило меня больше всего. Кроме того, что он отлично играет с задней линии: одно дело – смотреть по телевизору и другое – видеть самому».

О том, что ему удаются укороченные

«Если честно, Хуан Карлос [Ферреро, тренер] всегда говорит мне продумывать их заранее, но у меня не получается, потому что все происходит автоматически и в моменте. Когда я делаю хороший удар и вижу, что соперник стоит дальше, это получается само собой. Все происходит мгновенно».

О том, что не любит сравнений с Рафаэлем Надалем, но на церемонии награждения в Мадриде укусил трофей, как делает он

«Я не хотел кусать трофей, но фотографы сказали укусить. Дело было в фотографах, и я, хоть и не хотел, их послушал».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные