Алькарас об укороченных: «Ферреро всегда говорит мне продумывать их заранее. Но у меня не получается, потому что все происходит автоматически»

рассказал, что больше всего впечатлило его во время тренировки и матча с .

«Не принято считать, что у Джоковича выдающаяся подача, но для меня было сложнее всего принять именно его подачу. Я не мог прочитать направление, и это впечатлило меня больше всего. Кроме того, что он отлично играет с задней линии: одно дело – смотреть по телевизору и другое – видеть самому».

О том, что ему удаются укороченные

«Если честно, [Ферреро, тренер] всегда говорит мне продумывать их заранее, но у меня не получается, потому что все происходит автоматически и в моменте. Когда я делаю хороший удар и вижу, что соперник стоит дальше, это получается само собой. Все происходит мгновенно».

О том, что не любит сравнений с , но на церемонии награждения в Мадриде укусил трофей, как делает он

«Я не хотел кусать трофей, но фотографы сказали укусить. Дело было в фотографах, и я, хоть и не хотел, их послушал».

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