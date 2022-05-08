Алькарас – на вопрос, кто лучший игрок мира: «Я не буду говорить. Я знаю, но не буду говорить»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Mutua Madrid Open Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

19-летний Карлос Алькарас ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим игроком мира. В Мадриде испанец победил Рафаэля Надаля и Новака Джоковича и вышел в финал, где сыграет с Александром Зверевым.

– Вчера вы обыграли лучшего игрока в истории – по крайней мере, самого титулованного. Сегодня вы обыграли №1 в мире. Кого вы считаете лучшим игроком мира на 7 мая 2022-го?

– Джоковича, потому что он №1. Но я не знаю, что сказать. Они оба лучшие в истории. Не знаю, как сказать, кто лучший. Если хотите, могу сказать, что в рейтинге Джокович первый.

– А кто лучший на данный момент?

– Я не буду говорить. Я знаю, но не буду говорить.

Мне удалось обыграть №1, но я все еще девятый. Впереди меня еще восемь игроков, – сказал Алькарас.

В понедельник он станет шестой ракеткой мира.

Алькарас за 2 дня заборол Надаля и Джоковича и станет великим. А в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

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