Джокович о поражении от Алькараса: «Я показал хороший теннис – лучший в этом году»

Первая ракетка мира прокомментировал поражение от в полуфинале в Мадриде. 19-летний испанец победил 6:7, 7:5, 7:6.

«Поздравляю его. Он очень хорошо справился с нервами. Впечатляет, когда такой молодой человек играет так зрело и смело. Он заслужил победу.

Его вращение в условиях здешней высоты работает очень мощно, мне было трудно справиться с его мячом, я не чувствовал прием. Он часто подавал крученые, чтобы создать себе хорошую позицию.

Но вообще я показал хороший теннис – лучший в этом году. Наверное, когда разочарование от поражения пройдет, я смогу извлечь много положительного».

Алькарас за 2 дня заборол Надаля и Джоковича и станет великим. А в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе