Алькарас – единственный, кто обыграл Джоковича и Надаля на одном грунтовом турнире

Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (6:7, 7:5, 7:6).
Алькарас выиграл 10 из 11 решающих тай-брейков в карьере. Единственное поражение – от Маттео Берретини на Australian Open в этом году.
Алькарас стал 12-м теннисистом, обыгравшим на одном турнире и Джоковича, и Рафаэля Надаля. Однако ранее это происходило только на харде. Отметим, что Алькарас самый молодой в этом списке.
Также он пятый, кто одержал эти победы одну за другой.
Алькарас одержал седьмую в сезоне победу над соперником из топ-10. Он лидер тура по этому показателю.
Он самый молодой теннисист, обыгравший первую ракетку мира, после Надаля на «Ролан Гаррос»-2005. Будущий 21-кратный чемпион «Больших шлемов» победил Роджера Федерера в день своего 19-летия.
Алькарас – самый молодой финалист в истории мадридского «Мастерса». Два дня назад ему исполнилось 19, таким образом, он обошел Надаля, который играл в финале в 19 лет и 5 месяцев.
За титул Алькарас поборется со Стефаносом Циципасом или с действующим чемпионом Александром Зверевым.