Алькарас – единственный, кто обыграл Джоковича и Надаля на одном грунтовом турнире

обыграл Новака Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (6:7, 7:5, 7:6).

Алькарас выиграл 10 из 11 решающих тай-брейков в карьере. Единственное поражение – от Маттео Берретини на Australian Open в этом году.

Алькарас стал 12-м теннисистом, обыгравшим на одном турнире и , и . Однако ранее это происходило только на харде. Отметим, что Алькарас самый молодой в этом списке.

Также он пятый, кто одержал эти победы одну за другой.

Алькарас одержал седьмую в сезоне победу над соперником из топ-10. Он лидер тура по этому показателю.

Он самый молодой теннисист, обыгравший первую ракетку мира, после Надаля на -2005. Будущий 21-кратный чемпион «Больших шлемов» победил в день своего 19-летия.

Алькарас – самый молодой финалист в истории мадридского «Мастерса». Два дня назад ему исполнилось 19, таким образом, он обошел Надаля, который играл в финале в 19 лет и 5 месяцев.

За титул Алькарас поборется со Стефаносом Циципасом или с действующим чемпионом Александром Зверевым.

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