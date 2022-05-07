Алькарас о победе над Джоковичем: «Матч был равный. Если честно, не знаю, что сыграло решающую роль»

прокомментировал победу над в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (6:7, 7:5, 7:6). Накануне 19-летний испанец обыграл .

«Я не знаю, что сыграло решающую роль. Матч был равный. У него были шансы взять мою подачу в конце второго сета. Тай-брейк в первом сете тоже был очень упорный. Если честно, я не знаю, что сыграло роль.

[Эти победы] придают мне большую уверенность перед завтрашним финалом. Я знаю, что хорошо играл, и думаю, что в оставшейся части сезона смогу играть против лучших игроков мира и их побеждать. Так что это придает мне большую уверенность».

Алькарас за 2 дня заборол Надаля и Джоковича и станет великим. А в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

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