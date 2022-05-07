Алькарас – на вопрос, есть ли предел его возможным достижениям: «Думаю, нет»

прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Мадриде. На пути к нему 19-летний испанец обыграл и .

– Как вы думаете, есть ли предел тому, чего вы можете достичь?

– Думаю, нет (улыбается). Я просто стараюсь добиваться результатов, показывать хорошую игру на каждом турнире, бороться с лучшими в мире. Завтра я сыграю в финале, как и в Майами. Я очень рад выйти в свой второй финал «Мастерса».

Алькарас за 2 дня заборол Надаля и Джоковича и станет великим. А в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

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