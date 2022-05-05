Жабер о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Потрясающе видеть, как Мадрид побеждает, и я надеюсь, что тоже здесь выиграю»

высказалась о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов. Мадридский клуб вчера обыграл в полуфинале «Манчестер Сити» (3:1, первый матч – 3:4).

Первая ракетка Туниса сегодня обыграла Екатерину Александрову (6:2, 6:3) и вышла в финал турнира в Мадриде.

«Вчера был сумасшедший камбэк. Я смотрела первый тайм, потом нужно было ложиться спать, но меня разбудили крики после второго гола. Потрясающе видеть, как Мадрид побеждает, и я надеюсь, что тоже здесь выиграю».

Камбэк «Реала» – не только магия и характер. Разница в заменах: Анчелотти идеально прочувствовал матч, а Пеп ошибся во всем и предал ценности

Настоящая суперсила «Реала» – затащить соперника в хаос. «Мадрид» – короли хаоса!