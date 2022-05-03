«У меня билетов нет, но я знаю хорошего человека по имени Рафаэль Надаль, который может достать». Жабер – о матче «Реала» с «Ман Сити» в Лиге чемпионов

Десятая ракетка мира попросила у билеты на матч «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Сейчас и Жабер, и Надаль выступают на турнире в Мадриде.

«Я играю в городе, который очень люблю. «Реал» недавно выиграл Ла Лигу, так что, может, пришло мое время. Я хотела сходить с Рафой на тот матч с «Эспаньолом», но он меня не позвал, к сожалению.

На среду у меня билетов тоже нет, но я знаю хорошего человека по имени Рафаэль Надаль, который может достать. Так что прямо попрошу: Рафа, если сможешь провести одного, двух или трех человек – потому что мой муж и тренер тоже хотят, – попроси турнир поставить наши матчи одновременно, чтобы мы могли вместе поддержать «Реал» против «Ман Сити». Я им нужна, им нужна моя поддержка. Hala Madrid!»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе