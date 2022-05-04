Джокович о Маррее: «Здорово, что Энди все еще выступает на высоком уровне. Его стойкость и боевой дух действительно вдохновляют»

Новак Джокович высказался об Энди Маррее перед очным матчем в Мадриде. В личных встречах серб ведет 25:11.

«Энди хорошо двигается, играет все лучше и лучше. Это действительно здорово, потому что он важный игрок для нашего спорта. Он оставил свой след в истории, выиграв несколько турниров «Большого шлема», две Олимпиады и поднявшись на первую строчку рейтинга. Это один из самых статусных теннисистов нашего времени.

Здорово, что он все еще выступает на высоком уровне, учитывая операцию и проблемы, через которые ему пришлось пройти в последние годы. Его стойкость и боевой дух действительно вдохновляют».

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