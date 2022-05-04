Маррей о матче с Джоковичем в Мадриде: «Теоретически у меня нет шансов. Он №1 в мире, а я играю с металлическим бедром»

Энди Маррей поделился ожиданиями от 1/8 финала турнира в Мадриде против Новака Джоковича. В личных встречах британец уступает 11:25.

«Теоретически у меня нет шансов. Он №1 в мире, а я играю с металлическим бедром. Для меня это отличная возможность снова сыграть с Новаком и увидеть, на каком уровне сейчас моя игра

За эти годы у нас было так много замечательных сражений на крупнейших турнирах в мире. Мы играли в финалах, кажется, всех турниров «Большого шлема», играли здесь в финале. И у нас давно не было матчей друг с другом. Не знаю, будет ли еще один шанс, поэтому буду наслаждаться каждым моментом. У меня будет фантастический настрой и желание выложиться на 100%. Посмотрим, что получится.

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