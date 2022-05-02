Бывший тренер Джоковича Вайда будет работать с Молчаном

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Марьян Вайда будет тренировать первую ракетку Словакии Алекса Молчана.

Сообщается, что Вайда, вероятно, будет работать вместе с Каролом Беком.

Ранее Вайда входил в команду Новака Джоковича. Они начали сотрудничать перед «Ролан Гаррос»-2006 и с тех пор работали вместе, за исключением перерыва с апреля 2017-го по апрель 2018-го. Два месяца назад сотрудничество завершилось. По словам Джоковича, Вайда «просто устал от всех разъездов».

Джокович – Вайде: «Ты был рядом в самые важные и памятные моменты моей карьеры. Вместе мы достигли недостижимого»

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