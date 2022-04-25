Джокович об уходе Вайды из команды: «Он просто устал от всех разъездов»

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Новак Джокович объяснил, почему его команду покинул Марьян Вайда.

«Марьян много путешествовал как игрок, потом он тренировал Доминика Хрбаты и нескольких других игроков, а потом провел 15 лет со мной... Он просто устал от всех разъездов, вот в чем причина.

Я рад, что мы смогли как следует попрощаться и что я поблагодарил его перед белградской публикой [во время церемонии награждения]».

Также первая ракетка мира объявил, что с ним больше не будет ездить физиотерапевт Мильян Аманович.

«Мильян много путешествовал, у него трое детей. Кроме того, у нас большие планы относительно теннисного центра, мы намерены преобразовать его в академию, и Мильян – один из важнейших людей в ней. Я рад, что он согласился на эту роль, он очень много для нас значит».

Таким образом, в команду Джоковича сейчас входят тренер Горан Иванишевич, физиотерапевт Улисес Бадио и тренер по физподготовке Марко Паничи. Новых специалистов он приглашать не планирует.

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