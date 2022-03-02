Джокович – Вайде: «Ты был рядом в самые важные и памятные моменты моей карьеры. Вместе мы достигли недостижимого»

Новак Джокович поблагодарил тренера Марьяна Вайду за 15 лет совместной работы.

«Какой путь мы проделали вместе, мой друг. 15 лет! 🤯😃

Ты был рядом в самые важные и памятные моменты моей карьеры. Вместе мы достигли недостижимого. Я всегда буду благодарен тебе за дружбу и преданность. Ты навсегда останешься членом моей семьи. Не могу выразить, насколько я благодарен тебе за все🙏🏻», – написал Джокович в инстаграме.

Напомним, Джокович и Вайда начали сотрудничать перед «Ролан Гаррос»-2006 и с тех пор работали вместе, за исключением перерыва с апреля 2017-го по апрель 2018-го.

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