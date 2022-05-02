Эмма Радукану: «В последние месяцы я получаю удовольствие от процесса: меня сбивают с ног, а я снова поднимаюсь. Я очень это ценю»

прокомментировала победу над во втором круге турнира в Мадриде (6:2, 6:1).

«Я однозначно довольна своим выступлением. Марта – сильная соперница. Мы несколько раз играли по юниорам и один раз в прошлом году. Я знала, что будет очень сложная битва, поэтому сразу старалась играть очень агрессивно, и это принесло свои плоды.

Это мой первый грунтовый сезон, и он мне очень нравится. Мадрид – такой классный город, здесь прекрасная атмосфера. Я обязательно постараюсь пробыть здесь как можно дольше.

Если честно, я здесь просто кайфую. Мне нравится.

Важная часть – это просто фактор удовольствия. В последние месяцы и недели я получаю удовольствие от процесса: меня сбивают с ног, а я снова поднимаюсь. За последние полгода это случалось много раз. Сейчас я очень ценю все это – и взлеты, и падения – как часть процесса».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе