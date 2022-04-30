Костюк об отношении к российским игрокам в туре: «Некоторые подходили и говорили, мол, когда их уже уберут со всех турниров»

рассказала о реакции тура на обращение украинских теннисистов к , и , в котором они потребовали опросить российских и белорусских игроков на тему событий на Украине.

«Фидбека как такового не было. Очень сложно комментировать эту ситуацию, если честно. Теннисные структуры с нами никак не связались. Мы получили только огромное количество хейта в интернете после этого. Получили немного поддержки, понятное дело, от наших. Но больше не было, ничего.

Лично от некоторых игроков – было. Ко мне подходили и говорили, мол, когда их уже уберут со всех турниров и тому подобное. Что они не имеют права играть, потому что все страдают, всем очень тяжело, а они как бы играют себе. Ко мне подходили и это говорили.

Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что, как оказалось, повлиять на WTA достаточно тяжело. Мы всеми усилиями пытаемся это сделать. Честно говоря, не знаю, насколько хорошо у нас это получается, как это можно оценить.

Но я думаю, как я сказала, чем больше игроков будут высказываться о поддержке Украины, тем влияние будет становиться все больше и больше. Тогда будет выкристаллизовываться какое-то коллективное мнение. Но всем почему-то очень страшно, и я не понимаю почему.

Понятное дело, что за это время украинцы стали бесстрашными. Все по-разному переживают, и это безусловно тяжело. Но страх как таковой по разным жизненным вопросам, он ушел, потому что есть и пострашнее вещи, как все это поняли уже. Не знаю, чего боятся игроки, не понимаю».

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