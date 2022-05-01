Мугуруса о разгроме в Мадриде: «На меня плохо влияют ожидания болельщиков»

Девятая ракетка мира объяснила разгром во втором круге в Мадриде. Испанка проиграла 3:6, 0:6.

«Думаю, многие от меня многого ждали на этом турнире, но в итоге я плохо выступила.

Вообще ожидания бывают и в других случаях. Иногда я добиваюсь успеха, иногда – нет. Но на этом турнире мне трудно. Каждый год я пытаюсь справиться с нервами и эмоциями. Сегодня на корте я была очень зажатой.

Думаю, это результат того, что я пытаюсь воплотить ожидания в реальность и не расстроить людей, которые меня поддерживают. На меня это плохо влияет.

Каждый год я стараюсь лучше справиться с ситуацией, больше взаимодействовать со зрителями. Но это только создает давление, и мне не удалось показать свой лучший теннис».

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