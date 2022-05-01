Калинина впервые обыграла соперницу из топ-10

Украинка Ангелина Калинина во втором круге турнира в Мадриде разгромила девятую ракетку мира – 6:3, 6:0.

25-летняя Калинина впервые в карьере одержала победу над соперницей из топ-10. Ранее она потерпела четыре поражения от теннисисток такого уровня.

Во втором сете 37-я ракетка мира второй раз в карьере повесила баранку на уровне . Первый был в 2019-м в Хьюстоне против Даниэль Коллинс.

В третьем круге Калинина сыграет с или .

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