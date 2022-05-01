Калинина о разгроме Мугурусы: «Не ожидала, что будет такой счет»

Украинка Ангелина Калинина прокомментировала разгром в Мадриде. Она отдала девятой ракетке мира всего три гейма – 6:3, 6:0.

«Я не ожидала, что будет такой счет. Просто была очень сосредоточена и даже по ходу матча не думала о счете. В первом сете было серьезное давление, но когда я завершила его в свою пользу, почувствовала себя еще увереннее.

Сейчас я провожу намного больше матчей, чем раньше, так что получаю больше опыта. Чем больше ты играешь с топами, тем комфортнее себя чувствуешь. В прошлом году я играла в основном турниры ITF, так что для меня было важно войти в топ-100».

Сейчас Калинина занимает 37-е место в рейтинге.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе