Швентек о том, что попадает в мемы: «Я уже была королевой мемов в средней школе»

прокомментировала эпизод с матча в Штутгарте, когда на переходе она не заметила, что бутылка не закрыта, перевернула ее и случайно пролила содержимое на пол. Ситуация попала в трансляцию.

– Там была не вода, так что мне повезло, что не пролилось на кроссовки, потому что они стали бы липкими. Там были углеводы, и я хотела их взболтать. Секунду я не понимала, что происходит. Я увидела оператора и подумала: «Блин, он, наверное, смеется».

Я знаю, что в интернете есть забавная гифка. Это тоже развлечение. Мне очень приятно, что я развлекаю людей.

– Вы стали королевой мемов в соцсетях.

– Если честно, я уже была королевой мемов в средней школе. Но это было довольно грубо со стороны других детей. Но так было. Может, это еще одно дело, для которого я рождена. Не знаю, радоваться из-за этого или расстраиваться.

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