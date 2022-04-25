Швентек, выигравшая 4 титула подряд: «Нет ощущения, что я на автопилоте»

поделилась, почему у нее были сомнения перед турниром в Штутгарте.

– В принципе, последний раз я играла на грунте год назад, поэтому не была уверена, насколько удачно сменю покрытие и смогу ли сделать это за два дня. Перед первым матчем, по-моему, я провела на корте два часа. Я всегда слышала, здесь непростое покрытие, странное и отличается от всех остальных. Вот почему я в основном сомневалась.

Я очень горжусь, что во время турнира смогла приспособиться и сделать выводы, потому что раньше это было не так просто. Сейчас я понимаю, что в процессе могу многому научиться, поэтому мне с самого начала спокойнее, так как я могу больше доверять своим навыкам и способностям.

– Есть ощущение, что вы на автопилоте?

– Не то чтобы. Сегодня [в воскресенье] мне легко удавалось быть на нужной волне и сохранять концентрацию, но вчера [в субботу] я чувствовала, что для этого нужно больше и больше работать в каждом гейме. Поэтому вчера не было ощущения, что я на автопилоте, потому что все дни разные. Просыпаешься и это ощущаешь. В голове проносится множество мыслей, и ты понимаешь, что будет сложнее сосредоточиться.

Так что да, мне все равно кажется, что все дни разные и бывают сложные моменты. Так что нет ощущения, что я на автопилоте, но я уверена, что могу все лучше и лучше использовать свои навыки, играть продуктивнее и быть умнее на корте.

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