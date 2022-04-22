«Я бы согласился с запретом, если бы кто-то из российских игроков позировал на фото с Путиным. Но они просто теннисисты». Штих – об отстранении россиян с «Уимблдона»

Чемпион-1991 Михаэль Штих высказался против отстранения россиян и белорусов от «Уимблдона».

«Я согласен с тем, что даже в идеальном мире политика всегда будет частью спорта. Но неправильно дискриминировать кого-то только из-за места рождения.

Я отправил [председателю Всеанглийского клуба] Иэну Хьюитту электронное письмо и выразил личную обеспокоенность. Я сказал, что считаю отстранение неправильным решением. Я бы хотел, чтобы клуб сделал заявление о том, что наш спорт должен объединиться, но теннисный мир сейчас разобщен. Этого я совсем не могу понять. Почему нам нельзя держаться вместе?

Я читал, что у «Уимблдона» могут отнять рейтинговые очки, но если это случится, будет только хуже. В итоге будет больше проигравших, потому что россияне и белорусы не смогут сыграть, а остальные не заработают рейтинговых очков.

Турнир уже обесценен, потому что убрали лучших игроков. Чего стоит победа на «Уимблдоне» в этом году? Конечно, кто-то из них мог и не сыграть из-за травм, но сейчас у нас есть решение самого турнира убрать часть соревновательности.

И по факту забанят не всех россиян и белорусов. Туда могут прийти тренеры, болельщики, обычные люди, которым захочется посмотреть теннис. Кажется, это не выход. Каким должен быть сигнал, сопровождающий это решение?

Я бы согласился с запретом, если бы кто-то из российских игроков позировал на фото с Владимиром Путиным. Но большинство из них просто теннисисты. Они родились в России или Беларуси и просто оттуда родом.

Посмотрите, что Китай сделал в Гонконге: там все не так жестко, но все же репрессируют людей, а у журналистов нет свободы слова. Несмотря на это, мы же не отстранили китайских игроков от тура. Так где же черта? Что послужит сигналом на будущее, если подобные вещи повторятся?

Это напоминает мне 1973 год, когда Ники Пиличу запретили заявиться и очень много сильных игроков отказались играть на «Уимблдоне». Я не говорю, что и на этот раз должен быть бойкот, просто игроки должны выступить с заявлением через Советы игроков ATP и WTA.

Что они должны сказать? Я не вправе им что-то советовать. Им нужно поговорить и с украинскими игроками, узнать их мнение. Не все будут согласны, но я не думаю, что они поддержат исключение определенных национальностей.

Мы часто слышим, как игроки призывают к улучшению условий игры, увеличению призовых или сокращению количества турниров. Теперь они должны высказаться на эту тему, а не оставить ее на усмотрение администрации. Я чувствую, что как теннисное сообщество мы должны выступать перед миром единым фронтом».

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