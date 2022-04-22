«Уимблдон» отстранил россиян и белорусов, чтобы защитить репутацию Кейт Миддлтон. Она покровитель Всеанглийского клуба (The Telegraph)

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Газета The Telegraph опубликовала подробности процесса, исходя из которого «Уимблдон» принял решение об отстранении игроков из России и Беларуси.

По данным издания, одной из причин была защита репутации покровительницы Всеанглийского клуба, герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Клуб якобы опасался, что в случае участия россиян и белорусов связь Миддлтон с турниром может быть воспринята как поддержка российских и белорусских властей.

Кроме того, клуб был обеспокоен, что Миддлтон, возможно, пришлось бы вручать чемпионский трофей игроку из России.

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией

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